انت الان تتابع سليمان: لم نحسم اسم حارس الأهلي أمام بطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

الشناوي وعلي لطفي

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «نلعب على تحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي»، موضحًا أن حراسة مرمى الفريق بخير، وأنه لا داعي للقلق، مؤكدًا تحسن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم، والتي غادر على أثرها مباراة فيتا كلوب الأخيرة في كينشاسا.

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وقال إن حالة الحارس تحسنت بشكل كبير، وباتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة عكس ما يتردد في هذا الشأن، وأشار إلى أن فرص الشناوي في الوجود بالتشكيل الأساسي أمام بطل الجزائر قوية، خاصة أن هناك 48 ساعة تتبقى على موعد المباراة، مشددًا على أن عملية تجهيز الحارس مستمرة ويدعمها أيضا تحسن حالته وتخلصه من