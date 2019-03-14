حازم إمام جاهز لمواجهة نصر حسين داي بالكونفدرالية

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تحرير:محمد حسن صيام ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
حازم إمام
تعافى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إصابته التي تعرض لها في أثناء مباراة فريقه أمام جورماهيا، التى أقيمت بكينيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، وانتهت بخسارة الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأصبح جاهزًا للمباراة المقبلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بطل الجزائر، ومن المقرر أن يوجد إمام في قائمة الزمالك للمباراة المقبلة بعد أن أصبح جاهزا للمشاركة مرة أخرى، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق أمس بشكل طبيعي.
كان فريق نادي الزمالك قد اكتسح نظيره جور ماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، التي تصدر من خلالها المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط. ويستعد الفريق لمواجهة مصيرية يدخلها بشعار "لا بديل عن
كان فريق نادي الزمالك قد اكتسح نظيره جور ماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، التي تصدر من خلالها المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.
ويستعد الفريق لمواجهة مصيرية يدخلها بشعار "لا بديل عن الفوز" أمام نصر حسين داي الجزائري المقرر إقامتها الأحد المقبل في تمام السادسة مساء، لاقتناص الثلاث نقاط وتصدر المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
كان حازم إمام قد غاب عن الفريق لفترة طويلة بسبب معاناته من التهابات في الركبة، وهي ما أبعدته عن مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
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