انت الان تتابع خسائر مالية للريال بعد الوداع المبكر لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
يبدو أن خسائر قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، لن تتوقف عند حد الخسائر الرياضية، بل ستمتد أيضًا لتشمل خسائر مالية باهظة، وودع ريال مدريد المسابقة من دور الـ16 بالخسارة أمام أياكس، ليفشل في الدفاع عن اللقب الذي توج به في السنوات الثلاث الماضية، أما أتلتيكو مدريد فودع من نفس الدور بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس، على الرغم من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد، ليفقد بالتالي فرصة خوض المباراة النهائية للمسابقة على ملعبه، حيث سيقام النهائي على ملعب واندا متروبوليتانو.
وسيخسر كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 45 مليون يورو، ففي العام الماضي على سبيل المثال، حصل الريال على 85,5 مليون يورو بعد تتويجه باللقب، وحصل في عام 2017 على 86 مليون يورو بعد التتويج بالكأس ذات الأذنين. وفي موسم 2016- 2017، حصد أتلتيكو مدريد 67 مليون يورو بوصوله إلى نصف النهائي، وتغير الوضع الاقتصادي
وفي موسم 2016- 2017، حصد أتلتيكو مدريد 67 مليون يورو بوصوله إلى نصف النهائي، وتغير الوضع الاقتصادي للبطولة هذا الموسم، حيث سيصل إجمالي ما سيحصل عليه البطل قرابة 115 مليون يورو.
وبعد الخروج المبكر لريال مدريد، من المنتظر أن يحصل على 70 مليون يورو، في الوقت الذي من المنتظر أن يحصد فيه أتلتيكو مدريد 67 مليون يورو.
ولن يتم معرفة الأرقام المحددة التي سيحصل عليها كل ناد إلا بنهاية المسابقة، ولكن من المؤكد أن خسائرهما لن تقل عن 45 مليون يورو.
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