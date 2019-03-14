عظماء إفريقيا.. أسطورة مالي لاعب الموسم الواحد

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تقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «عظماء إفريقيا»، لإلقاء الضوء على نجوم القارة، الذين تألقوا بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كان 2019، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

هو واحد من أبرز المواهب التي أفرزتها كأس الأمم الإفريقية، بعدما قاد منتخب بلاده مالي للوصول إلى نهائي "كان"، الذي أقيم في الكاميرون في عام 1972 قبل الخسارة أمام الكونغو، وتصدر قائمة هدافي تلك البطولة برصيد 5 أهداف، ليجذب أنظار العديد من الأندية الفرنسية، وينضم إلى قائمة اللاعبين الأفارقة الأوائل الذين نجحوا في شق طريقهم للاحتراف في القارة الأوروبية.. إنه فانتامادي كيتا الذي ولد في العاصمة باماكو يوم 25 سبتمبر من عام 1949، والذي اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في عام 2006، بين أفضل 200 لاعب إفريقي في آخر 50 سنة حينها.

"توجهنا إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون عام 1972 قبل حصولي على درجة البكالوريوس، وبقينا هناك لمدة شهر، وبالطبع في تلك الفترة لم أراجع دروسي وكنت على يقين تام من الرسوب في الامتحانات، وبالفعل هو ما حدث عند العودة، ولم أحصل على أي معاملة خاصة، وقبلها كان يتوجب علىَّ الاختيار بين الاستمرار في دراستي

"توجهنا إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون عام 1972 قبل حصولي على درجة البكالوريوس، وبقينا هناك لمدة شهر، وبالطبع في تلك الفترة لم أراجع دروسي وكنت على يقين تام من الرسوب في الامتحانات، وبالفعل هو ما حدث عند العودة، ولم أحصل على أي معاملة خاصة، وقبلها كان يتوجب علىَّ الاختيار بين الاستمرار في دراستي والدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، وحينها كان اختياري نابعًا من الوطنية، وبعدها أثير العديد من الشائعات حول اتفاقي مع المسؤولين على مشاركتي في الأمم الإفريقية مقابل منحى درجة البكالوريوس، ولكنه أمر غير صحيح بالمرة"، هكذا تحدث فانتامادي كيتا عن أول مشاركته في كأس الأمم. بالفعل كانت كأس الأمم الإفريقية في عام 1972 واحدة من اللقطات المضيئة في مسيرة كيتا مع المنتخب المالي، إلى جانب مواجهة كوت ديفوار في عام 1977 في التصفيات المؤهلة إلى كان 1978، وحينها فازت مالي بهدف نظيف من توقيع كيتا، وكان الهدف رائعًا بكل المقاييس بعدما تلقى الكرة على الجانب الأيمن من الملعب، وراوغ اثنين من المدافعين، قبل أن يسدد كرة ساقطة من فوق حارس المرمى، ولكن شهدت المباراة أحدث شغب أدت إلى استبعاد المنتخبين وتأهل بوركينا فاسو بدلًا منهما إلى البطولة. تمتع كيتا بموهبة كبيرة منذ نعومة أظافره، وكانت بدايته في عام 1970، عندما كان لا يزال طالبًا في مرحلة الثانوي، حيث جذب أنظار نادي ريال باماكو في دورة مدرسية، ليتم التعاقد معه على الفور وانضم في نفس العام إلى صفوف منتخب بلاده، جاذبًا أنظار نادي استاد رين الفرنسي الذي انضم إليه بالفعل في عقد لمدة 3 سنوات بداية من عام 1972. Advertisements "تواصلي مع كيتا استند إلى كرة القدم؛ حيث لعبنا معًا في فريق رين، وكانت فترة رائعة للغاية حتى غادرت، تمتع بشخصية متحفظة للغاية ولكن بموهبة كبيرة"، لوران بوكو عن كيتا. نعم، امتلك كيتا موهبة كبيرة، ولم يتمكن فريق رين من تجديد التعاقد معه بعد نهاية عقده بسبب ثمنه المرتفع، ليقرر الرحيل إلى الولايات المتحدة عبر بواية فيلادلفيا لموسم واحد، قبل أن يشعر فريق رين الفرنسي بالفراغ الكبير الذي تركه ليتم التعاقد معه مرة أخرى من أجل إنقاذ الفريق. رحل كيتا بعد موسم واحد عن رين، واشتهر حينها بأنه لاعب الموسم الواحد، حيث انضم لصفوف أنجوليم الفرنسي لمدة موسم، وكان تعاقداته التالية مع الأندية لا تطول عن موسم واحد، حيث يتم التعاقد معه من أجل إنقاذ الفرق وتعديل الأوضاع بها وفقط، وهو ما حدث مع أندية فيلادلفيا وأنجوليم وشامونت. وبحلول عام 1984، وجد كيتا نفسه غير قادر على مواصلة اللعب، وقرر الاعتزال، حيث رأى من الأفضل أن يبدأ في مشروع جديد من أجل تأمين مستقبله، وأرسل إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يفيدهم برغبته في الاعتزال. ولكن نادي موتيرز الذي لعب في صفوفه في سنواته الأخيرة، رفض إرسال ذلك الطلب إلى الاتحاد الفرنسي، وعرضوا على كيتا العمل بوظيفة لتأمين مستقبله إلى جانب مواصلة لعب كرة القدم مع الفريق، وهو العرض الذي لم يرفضه اللاعب المالي، وهي الوظيفة التي يستفيد كيتا من معاشها حتى يومنا هذا. قرر كيتا العيش في فرنسا منذ ذلك الحين، ولكن حنينه إلى وطنه يدفعه إلى زيارة مالي من الوقت لآخر، وعلى الرغم من كونه واحدا من أساطير كرة القدم الإفريقية، إلا أن أبناءه الخمس لم يمارس منهم أي نوع من أنواع الرياضة بصورة احترافية للسير على نهج والدهم.



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