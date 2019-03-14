إعلان برنامج منتخب المغرب حتى مواجهة مالاوي

وضع هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، برنامج الاستعداد لمواجهة مالاوي، المقرر لها يوم 22 من مارس الجاري، في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام الصيف المقبل بمصر.

وتقرر أن يبدأ معسكر الأسود بالرباط يوم الإثنين المقبل (18 مارس /آذار الجاري)، حيث سيتدرب بملحق مولاي عبدالله بالرباط، وسيخوض تدريباته أيام الإثنين والثلاثاء، والأربعاء، ثم ستسافر البعثة إلى مالاوي بعد المران الأخير.

وتقرر أن يخوض المنتخب المغربي مرانا واحدا بمالاوي، يوم الخميس المقبل.

وضمن المنتخب المغربي تأهله لنهائيات أمم أفريقيا، حيث يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الكاميرون، و5 عن جزر القمر.

يشار إلى أن بعثة الأسود، ستعود إلى المغرب في نفس يوم المباراة، للدخول في مرحلة الاستعداد لودية الأرجنتين، المقرر لها يوم 26 مارس / آذار الجاري بملعب طنجة.