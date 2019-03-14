الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماته لبرمنجهام وأستون فيلا

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ناديي برمنجهام سيتي وأستون فيلا بـ"عدم السيطرة على سلوكيات" لاعبيهما بعدما دخلوا في مشاجرة الأحد الماضي أثناء المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات التشامبيون شيب.

وأثناء هذه المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا على ضيفه (1-0)، تعرض أيضا قائد الفريق، جاك جريليش لاعتداء من جانب مشجع قفز من المدرجات إلى أرض الملعب ووجه لكمة في ظهر اللاعب.

وحدثت المشاجرة التي دفعت الاتحاد الإنجليزي لتوجيه اتهامات للفريقين، في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، قبل الاعتداء على قائد أستون فيلا، عقب خطأ للاعب الوسط الهولندي مايكل كييفتنبيلد على جريليش.

وسيكون أمام الفريقين مهلة حتى الاثنين المقبل للرد على الاتهامات، وقد يواجها عقوبة من الاتحاد.