نجم مانشستر سيتي يخشى مواجهة رونالدو

رفض البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مقارنته بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "ما فعله رونالدو خلال السنوات الـ15 الأخيرة تجعله ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لذلك لا مجال للمقارنة بيننا".

وأضاف: "لأكون صريحًا لا أريد مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال، فهو يمتلك رونالدو، وأنا أعرفه جيدا، وأعرف ما يستطيع فعله، وقد أكد ذلك أمام أتلتيكو مدريد".

وأحرز رونالدو، 3 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليقود فريقه لربع النهائي.

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وواصل: "عندما تلعب في بطولة مثل دوري الأبطال يكون بمقدورك منافسة فرق من هذا النوع، ولاعبين بحجم رونالدو، نحن نلعب في أفضل بطولة".

واختتم تصريحاته، قائلا: "سنرى ما ستسفر عنه القرعة، لكن اللعب أمام رونالدو سيكون أمرا معقدًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن سيلفا صاحب الـ24 عاما جدد تعاقده مع مانشستر سيتي أمس الأربعاء، حتى عام 2025.