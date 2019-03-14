إعلان قائمة السعودية لمباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية

أعلنت إدارة المنتخب السعودي، قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب يوسف عنبر للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في الرياض، خلال الفترة من 18 وحتى 26 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة اللاعبين، مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

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وفي خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

وفي الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مباراة ودية أمام منتخب الإمارات يوم21 آذار/مارس الجاري في أبو ظبي، وأخرى أمام غينيا الاستوائية يوم 25 بالرياض.