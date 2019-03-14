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غياب لاعبي الهلال والنصر والأهلي عن قائمة الأخضر في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدرب الوطني يوسف عنبر للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، ويأتي تزامناً مع أيام الفيفا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى مصطفى ملائكة وعبدالله الصالح وعبدالله الجدعاني.

وفي خط الدفاع، يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

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وفي الوسط، وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامه الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

وفي خط الهجوم، عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

وسيخوض المنتخب الأول معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يوم 21 مارس في أبوظبي، وفي المباراة الثانية سيواجه منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من ذات الشهر في الرياض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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