شكرا لقرائتكم حسام حسن يستعد للمصرى بـ22 لاعبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، عن اختيار 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق بالإسكندرية، استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام

ضمت القائمة كلا من محمد أبو جبل ومحمد فتحى وأحمد صبحى وكريم يحيى والسيد فريد ومحمود عزت وإبراهيم عادل ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد حمص وإسلام صالح وإيمومو وإبراهيم عبد القوى ومحمود سيد وديريك وأوميد أوكرى ومحمد كناريا وأحمد مصطفى وهشام نبوى وشريف رضا وباسم مرسى وحسام حسن، ومن المتوقع أن يتوجه الفريق للسويس يوم الجمعة.

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وكان فريق سموحة قد تدرب على ملعبه مساء اليوم قبل التوجه للمعسكر.

ويغيب عن الفريق محمد حمدى زكى والشيخ بامبا وعمر سعد لأسباب فنية، فيما يغيب عمرو بركات ورجب نبيل للإصابة.

وكان العميد قد أبدى غضبه من اللاعبين عقب الهزيمة من الإسماعيلى، مؤكدا لهم أنه قدم لهم كل شىء ولم يظهروا بالمستوى المنتظر.