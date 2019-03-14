شكرا لقرائتكم استبعاد على معلول من مران الأهلى وغياب رامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب رامى ربيعة مدافع الأهلى عن مران فريقه الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، لاستمرار معاناته من الام فى العضلة الضامة. فيما فوجئ الجهاز الفنى بشكوى على معلول من إجهاد عضلى، ليتم استبعاده من المران الجماعى ويكتفى بالجرى حول الملعب. ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة من مساء بعد غد السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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