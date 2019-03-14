شكرا لقرائتكم منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا 26 مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاتفاق مع نظيره النيجيرى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة الودية بين المنتخبين المصرى والنيجيرى المقرر لها يوم 26 مارس الجارى.

وراعى الجانب المصرى ألا يتعارض موعد مباراة نيجيريا، مع مباراة المنتخب الأولمبى المصرى مع نظيره الهولندى فى نفس اليوم، حيث تقام الأخيرة فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطنى الأول سينطلق يوم الأحد المقبل ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجارى لخوض مباراة 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قبل التوجه إلى نيجيريا لخوض ودية 26 مارس.