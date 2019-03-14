شكرا لقرائتكم حسين السيد فى التتش لمساندة لاعبى الأهلى أمام شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسين السيد لاعب الأهلى المعار لصفوف الاتفاق السعودى، على حضور مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وتواجد ظهير أيسر الأهلى فى مران الفريق المقام على استاد مختار التتش لمؤازرة زملائه قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائرى. ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة من مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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