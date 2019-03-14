تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان فى تدريبات قاسم باشا استعدادا لاكهيسار...

ويحتل قاسم باشا المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 31 نقطة، بينما يحتل بلدية أكهيسار المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

جدة - عمرو شويل شارك الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ فى تدريبات قاسم باشا اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة بلدية اكهيسار بعد غد السبت بملعب "19 ماى ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى التركى.

كان فريق قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ، قد تعادل مع جوزتيبى بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى التركى.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه وكريم حافظ من البداية، حيث ظهر الثنائى المصرى بمستوى جيد.