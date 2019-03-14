شكرا لقرائتكم شاهد.. كيف احتفل صلاح بتأهل ليفربول؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الفرعون المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، صورته على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب تأهل ناديه إلى دور الثمانية فى البطولة الأغلى للأندية دورى أبطال أوروبا.





وظهر صلاح مبستما فى مقعده على الطائرة أثناء عودته من ألمانيا عقب تغلب فريقه على البافارى بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى عقر داره بملعب أليانز إيرانيا ليخطف بطاقة التأهل بعد أن تعادلا سلبيا فى الانفيليد.

وساعد صلاح زميله السنغالى ساديو مادنى فى إحراز الهدف الثانى عبر عرضية متقنة على رأس أسد الترينجا الذى انقض عليه برأسية لينهى المهمة بتفوق ساحق على البافارى .