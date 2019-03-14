شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يزور المشاركين في الأولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، الفرق المشاركة في دورة ألعاب الأولمبياد الخاص 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الفرق المشاركة في الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة في أبوظبي، والتقى الرياضيين ووقف على تحضيراتهم واستعداداتهم.

ويقام الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقام منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" في 9 مواقع في أبوظبي ودبي وبمشاركة نحو 7500 رياضي، و3 آلاف مدرب، ونحو 1500 حكم، فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.

ويتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" ضمن 24 رياضة أولمبية خلال الحدث، وهي ألعاب القوى وتنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية والبوتشي والبولينج وركوب الدراجات والفروسية وكرة القدم والجولف والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والجودو والتجديف والسباحة في المياه المفتوحة ورفع الأثقال والتزلج والقوارب الشراعية والسباحة وتنس الطاولة وكرة اليد، والتنس والترايثلون والكرة الطائرة.