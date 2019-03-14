رسميا.. المدافع البرازيلي ميليتاو إلى ريال مدريد بخمسين مليون يورو

اسماء السيد - سينضم المدافع البرازيلي الشاب إيدر ميليتاو إلى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليوني يورو بحسب ما أعلن الفريقان الخميس، في انتقال هو الاول بعد عودة الفرنسي زين الدين وزيدان لتدريب الفريق الملكي.

وأعلن بورتو في بيان ان هيئة البورصة البرتغالية توصلت الى "اتفاق مع ريال مدريد للتخلي النهائي عن اللاعب المحترف إيدر ميليتاو مقابل 50 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل".

بدوره، أوضح ريال مدريد ان المدافع الدولي البالغ 21 عاما سيوقع عقدا معه حتى عام 2025.

وعاش ريال مدريد اسبوعا كارثيا بعد فقدان امله منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري المحلي وخروجه أمام غريمه برشلونة من مسابقة الكاس ثم تعرضه لخسارة مؤلمة على ارضه ضد اياكس امستردام الهولندي 1-4 وخروجه من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا التي حمل لقبها في المواسم الثلاثة الماضية.

وأعاد تعيين زيدان بعد تسعة أشهر من تخليه عن منصبه بعد أن قاده الى ثلاثة القاب متتالية في دوري ابطال اوروبا، وذلك بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري الذي استقدم من الفريق الرديف بدلا من المقال ايضا جولن لوبيتيغي.