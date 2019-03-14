شكرا لقرائتكم خبر عن زحام جماهيرى للحصول على تذاكر مباراة الأهلى والساورة فى دورى الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط استاد الإسكندرية زحاماً جماهيرياً للحصول على تذاكر مباراة الأهلى وشبيبة الساورة، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها بعد غد السبت. وتواجدت الجماهير بكثافة أمام الاستاد للحصول على التذاكر، فى ظل موافقة الأمن على زيادة عدد المشجعين من 10 إلى 15 ألف متفرج. ويلتقى الأهلي مع شبيبة الساورة السبت المقبل باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أ4فريقيا. Advertisements

الجماهير تنتظر التذاكر

جماهير الأهلى

زحام الجماهير

طوابير لاستلام التذاكر

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