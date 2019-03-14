شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبو ظبى بمشاركة 200 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبى بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 200دولة يتنافسون فى 24 رياضة.

ويواجه المنتخب المصرى فى كرة القدم الخماسية الموحدة منتخب بورتوريكو فى أولى مبارياته، ويضم المنتخب المصرى من محمد على حسن، محمد أحمد سنوسى، هيثم محمد إبراهيم، محمد مختار حسن واللاعبون الشركاء عمر محمد عبدالحميد محمد، عمور محمد محمد الشربينى، محمد أحمد سعيد حسن، مؤمن عبد الله محمد جمال.

كما يلعب منتخب السلة مع فرنسا.. ويتكون المنتخب المصرى من أشجان أشرف، مرفت محمد الساعى، أميرة محمد إبراهيم، ميادة عادل، منة طارق، آية محمد إبراهيم، بسمة محمد سعد، وإسراء إبراهيم .

وفى الجمباز، تبدأ نور الدين حسن خميس محمود التومى وزميلها يوسف خالد حسين أولى مشاركاتهما، بينما يشارك فى التنس الأرضى يشارك فى المستوى الرابع مريم إبراهيم بدر، مارى مجدى عزيز اسكندر وحمد هادى حشيش وطه خلف محمد فى مباريات الزوجى، كما يدخل أشرف محمود حسين حسين وزميلته آية أحمد عبد الحميد مأمون أولى منافسات الريشة الطائرة الزوجى.

Advertisements

من جهته قال أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، إن استضافة الإمارات للألعاب العالمية أبوظبى 2019 للمرة الأولى فى المنطقة شىء رائع ويدعو للفخر، ووصفها بأنها أحدثت ثورة نحو مجتمع شامل ويحقق قيم التسامح والتضامن والاندماج، وتعزز القيم الإنسانية، وهذه المبادئ السامية عززت عبر برنامج الأولمبياد الخاص.

وثمن الرئيس الإقليمى الجهود المبذولة من اللجنة الدولية والمحلية والإقليمية والجهود الضخمة التى بذلت على مدار سنوات ماضية، كاشفا عن أهمية الألعاب العالمية، ودورها فى النهوض بأولادنا من ذوى الإعاقة الفكرية، وأن استضافة الألعاب العالمية بمثابة حلم وتحقق، مشيداً بالدعم والجهود الضخمة المبذولة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن النسخة الحالية من الألعاب سجلت مشاركة 200 دولة، وأكثر من 7500 رياضى، و 10 آلاف رياضى وإدارى ومشرف.

وأوضح عبد الوهاب أن جهود الإمارات فى استضافة هذا الحدث الإنسانى المتفرد استثنائى، وعلى أى دولة تتقدم بالاستضافة أن تصبح على نفس المعايير واحترافية العمل، والمجهود من قيادات الإمارات بداية من القادة وحتى الشباب.