اخبار الرياضه

حسين السيد يدعم الأهلي فى التتش قبل مواجهة الساورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يدعم الأهلي فى التتش قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين السيد، لاعب الأهلي المعار لصفوق الاتفاق السعودى، على حضور مران الفريق الأحمر اليوم، الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

Advertisements

وتواجد ظهير أيسر الأهلي فى مران الفريق المقام على استاد مختار التتش لمؤزارة زملائه قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائرى.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين السيد يدعم الأهلي فى التتش قبل مواجهة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى