شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يدعم الأهلي فى التتش قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين السيد، لاعب الأهلي المعار لصفوق الاتفاق السعودى، على حضور مران الفريق الأحمر اليوم، الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة. Advertisements وتواجد ظهير أيسر الأهلي فى مران الفريق المقام على استاد مختار التتش لمؤزارة زملائه قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائرى. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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