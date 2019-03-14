بالأرقام.. جنش الأجدر بحراسة مرمى المنتخب أمام النيجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على "فيس بوك"، مقارنة بالأرقام بين حراس مرمى المنتخب فى المعسكر المقبل، وهم محمود جنش وأحمد الشناوى وعامر عامر ومحمد أبو جبل، من حيث عدد المشاركات والأهداف التى سكنت شباك كل منهم خلال مباريات الدورى هذا الموسم.
ووفقاً للغة الحسابات والأرقام يعتبر محمود جنش هو الأجدر بحراسة عرين الفراعنة أمام النيجر، حيث سكنت شباكه 12 هدفا فقط بعد 18 مباراة، يليه أحمد الشناوى الذى لعب 13 مباراة واهتزت شباكه 11 مرة، يليه محمد أبو جبل الذى لعب 24 مباراة واهتزت شباكه 28 مرة، وأخيرا عامر عامر الذى تلقى 32 هدفا فى 25 مباراة.
ارقام ابو جبل
ارقام الشناوى
ارقام عامر
ارقام جنش
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