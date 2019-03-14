شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تبعد ربيعة عن مران الأهلي.. ومعلول يشتكى من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب رامى ربيعة، مدافع الأهلي، عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة لاستمرار معاناته من آلام فى العضلة الضامة. Advertisements فيما فوجئ الجهاز الفنى بشكوى على معلول من إجهاد عضلى، ليتم استبعاده من المران الجماعى ويكتفي بالجرى حول الملعب. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة مساء بعد غد، السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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