شكرا لقرائتكم خبر عن السادسة مساءً موعداً لودية منتخب مصر أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالاتفاق مع نظيره النيجيرى، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة الودية بين المنتخبين المصرى والنيجيرى المقرر لها يوم 26 مارس الجارى.

وراعى الجانب المصرى ألا يتعارض موعد مباراة نيجيريا مع مباراة المنتخب الأولمبى المصرى مع نظيره الهولندى فى نفس اليوم، والتى تقام الأخيرة فى الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطنى الأول سينطلق الأحد المقبل ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجارى لخوض مباراة 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قبل التوجه إلى نيجيريا لخوض ودية 26 مارس.