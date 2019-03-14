سوبر كورة.. صورة نادرة تكشف كيف انتقل رضا عبدالعال للزمالك فى حضور الخطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى ومنتخب مصر المعتزل، الذى تألق دوما فى وسط الملعب وأحدث ضجة كبيرة داخل الوسط الرياضى، له قصة مثيرة حين انتقل لنادى الزمالك تحت انظار أسطورة الأهلى محمود الخطيب. لمعرفة قصة انتقاله للزمالك أمام أنظار الخطيب اضغط هنا:

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