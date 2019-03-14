شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يحضر بطولة المناطق بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2001، ومعه عبد الستار صبرى المدرب العام بطولة منتخبات المناطق التى تقام فى البحر الأحمر. Advertisements وكان الجهاز الفنى للمنتخب حضر من قبل بطولة المناطق التى أقيمت فى القاهرة والدقهلية وغيرهما فى إطار خطته للبحث عن عناصر جديدة لتدعيم منتخب الشباب. ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى موريتانيا بالعام 2021.

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