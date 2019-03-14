شكرا لقرائتكم خبر عن ''العميد'' يستقر على 22 لاعباً لمعسكر السويس استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق بالإسكندرية، استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

ضمت القائمة كلا من: محمد أبو جبل ومحمد فتحى و أحمد صبحى و كريم يحيى والسيد فريد و محمود عزت و ابراهيم عادل و محمود منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد حمص وإسلام صالح وإيمومو وإبراهيم عبد القوى ومحمود سيد وديريك وأوميد أوكرى ومحمد كناريا وأحمد مصطفى وهشام نبوى وشريف رضا وباسم مرسى وحسام حسن، ومن المتوقع أن يتوجة الفريق للسويس يوم الجمعه غدا .

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وكان فريق سموحة قد تدرب على ملعبه مساء اليوم قبل التوجه للمعسكر .

ويغيب عن الفريق محمد حمدى زكى والشيخ بامبا وعمر سعد لأسباب فنية، فيما يغيب عمرو بركات و رجب نبيل للإصابة.

وكان العميد قد أبدى غضبه من اللاعبين عقب الهزيمة من الإسماعيلى، مؤكداً أنه قدم لهم كل شىء ولم يظهروا بالمستوى المنتظر .