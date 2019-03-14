شكرا لقرائتكم خبر عن الدارتس يبحث تأسيس الاتحاد الأفريقى ويطلب تنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصرى للدارتس على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة مصر الدولية للعبة التى تقام بمرسى علم فى الفترة من 26 مارس إلى 1 أبريل المقبل، إن هناك محاولات كبيرة لتأسيس الاتحاد الأفريقى للدارتس من أجل نيل شرف هذه الخطوة.

وأبدى د. يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد فى بداية المؤتمر، سعادته الكبيرة بالإنجاز الذى تحقق بإقامة أول بطولة لرياضة الدارتس بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الاتحاد طلب أيضا من الاتحاد الدولى تنظيم بطولة عالم أخرى خلال العام الجارى، وهو ما يؤكد دور رياضة مهمة فى تنشيط السياحة الرياضية. وأضاف د. يحيى عبد القادر، خلال الموتمر، أن هناك تضافرا لجهود مجمعة لإنجاح هذا الحدث العالمى، من خلال توفير كل الدعم لهذه البطولة ماديا ومعنويا، خاصة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وقال جيمس هاندى مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية، إن هناك خططا مستقبلية للاتحاد، منها بطولة مرسى علم القادمة وبطولة كأس العالم فى رومانيا، وأن هدف الاتحاد من رياضة الدارتس أن تكون رياضة للجميع.

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