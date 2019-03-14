شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يسبق بعثة الزمالك للجزائر استعداداً لموقعة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الزمالك على تكليف هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، بأن يكون مرافقاً لبعثة الفريق الأبيض فى رحلة الجزائر استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبذلك سيسبق الثلاثى هانى زادة وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، ومحمد بدر المسئول المالى، البعثة البيضاء إلى الجزائر من أجل الترتيب لبعثة الفريق هناك.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، ويكفى الزمالك الفوز أو التعادل مع نصر حسين داى للتأهل مباشرة لدور ربع النهائى الأفريقى بغض النظر عن نتائج المنافسين.