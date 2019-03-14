فيديو| ليلة تألق ’’صلاح‘‘ أمام بايرن: أسيست عالمي وفرص ضائعة ولمسات ساحرة.. وإشادة من كلوب.. وتقييم رائع للفرعون من صحف بريطانيا

كتب: ضياء السقا

تأهل ليفربول الإنجليزي لدور الـ8، بدوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بمنافسه بايرن ميونخ الألماني، عقب فوزه عليه في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16، علي ملعب آليانز أرينا.

وكان لقاء الذهاب في إنجلترا قد انتهى بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، وظهر بشكل رائع، وصنع هدفا، وأهدر فرصتين، وتحرك بشكل جديد طوال المباراة.

وافتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من نوير وراوغه وسدد الكرة ببراعة لتسكن الشباك .

وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق ماتيب مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه .

ونجح فان ديك في أحراز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69 من رأسية قوية.

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وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق ماني عقب تلقيه عرضية رائعة من صلاح ليقفز علي إثرها السنغالي ويسددها رأسية لتسكن الشباك.

إشادة كلوب

من جانبه، أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بأداء لاعبيه في المباراة أمام بايرن ميونيخ.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "لقد سجلنا 3 أهداف، وكنا قادرين على تسجيل هدف آخر من خلال الفرصة التي سنحت لمحمد صلاح".

تقييم رائع لصلاح

وفي سياق متصل، اختارت الصحف البريطانية ماني وفان دايك وصلاح، كأفضل 3 لاعبين في المباراة، حيث حصل السنغالي على تقييم 9 درجات، والهولندي والمصري حصلا على 8.

ملخص لمسات صلاح