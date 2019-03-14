مصابو الأهلي قبل الساورة.. عودة الثلاثي.. وموقف "استثنائي" للشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق الأهلي مساء السبت المقبل مباراة مصيرية في مشواره الإفريقي عندما يستضيف منافسه شبيبة الساورة الجزائري في إطار الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة لها أهمية خاصة عند الأهلي نظرًا لوضع الفريق في جدول المجموعة حيث يحتل المارد الأحمر وصافة المجموعة برصيد سبع نقاط وفي حال خروجه من مباراة السبت بنتيجة غير الفوز سيعني أن الفريق ودّع المنافسة إذا حقق فيتا كلوب الكونغولي أو سيمبا التنزاني نتيجة الفوز.

ويسعى الأهلي إلى الفوز على حساب شبيبة الساورة من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وقبل مباراة الأهلي وشبيبة الساورة سيدخل الأحمر اللقاء مستفيدًا بعودة أكثر من مصاب في الفترة الأخيرة لكن في نفس الوقت مهددًا بغياب أكثر من لاعب.

- عودة ثلاثية

* حسام عاشور

أصبح حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق جاهزًا للمشاركة في مباراة شبيبة الساورة المقبل بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

عاشور كانت آخر مشاركاته مع الأهلي أمام حرس الحدود حيث تعرض خلال المباراة للإصابة بمنشأ في العضلة الأمامية.

*صلاح محسن

شهدت تدريبات الأخيرة انتظام صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعدما غاب عن مباراة فيتا كلوب الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ومن المفترض أن يدعم صلاح محسن الخيارات الهجومية للمدرب ماراتن لاسارتي المدير الفني للأهلي.

* محمد نجيب

أصبح محمد نجيب مدافع الأهلي لائقًا للمشاركة مع الأهلي بعدما عاد للتدريبات الجماعية خلال سفر الفريق إلى الكونغو.

نجيب كان قد غاب طوال ما يقرب من ستة أشهر بسبب الإصابة في غضروف الركبة مما يعني أن مشاركته في مباراة السبت محل شك نظريًا في ظل غيابه عن المباريات وعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

- تواجد استثنائي

* محمد الشناوي

Advertisements

شهد التدريبات الأخيرة قبل توجه الفريق إلى برج العرب محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيز حارس الفريق محمد الشناوي من أجل تواجده في مباراة السبت.

ومن المقرر أن يستعين لاسارتي بخدمات الشناوي لكنه سيتواجد في على مقاعد البدلاء على أن يبدأ علي لطفي المباراة في ظل غياب شريف إكرامي للإصابة.

ويأتي جلوس الشناوي رغم إصاباته بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي وهو لابد من جلوس حارس مرمى احتياطي للحارس الأساسي وهو ما جعل لاسارتي يستعين بالشناوي.

- غياب محتمل

* مروان محسن

يسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إلى تجهيز مهاجم الفريق مروان محسن لمباراة شبيبة الساورة بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للأهلي اليوم موقف صاحب الـ30 عامًا من التواجد في مباراة السبت.

* سعد سمير

لم يتحدد موقف سعد سمير من المشاركة في مباراة السبت المقبل حتى الآن، حيث خاض مدافع الأهلي لتدريبات تأهيلية بعد العودة من الكونغو.

واكتفى سمير بخوضه لتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب بعد شعوره بالإجهاد.

- غيابات

مباراة الأهلي أمام بطل الجزائر ستشهد غياب هشام محمد ووليد سليمان وحمدي فتحي وشريف إكرامي ومحمد محمود بسبب الإصابة.

اقرأ أيضًا..

تقرير.. صراع هداف الأبطال.. مفاجأة صربية.. ميسي ينافس ورنالدو خارج السباق

أوروبا ترتعش.. كيف تناولت الصحف العالمية "خماسية" برشلونة و "لحظة" ليفربول؟

تقرير.. قبل قرعة الأبطال.. ليفربول بين حرب الداخل و"الغموض" و"العقدة"