ديمبلي يغيب عن الملاعب 4 أسابيع

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وقال برشلونة، إن “ديمبلي خضع لفحوص صباح اليوم الخميس وتأكد معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية ومن المتوقع أن يغيب فترة تصل إلى أربعة أسابيع”.

وشارك ديمبلي كبديل في آخر 20 دقيقة خلال الفوز 5-1 على أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا وأحرز الهدف الأخير في الانتصار الكبير يوم الأربعاء.

كان ديمبلي أصيب بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز برشلونة 3-1 على رايو فايكانو بالدوري المحلي يوم السبت الماضي لكن المدرب إرنستو بالبيردي غامر بإشراكه أمام ليون.

وضمن برشلونة الظهور في دور الثمانية لدوري الأبطال وسينتظر سحب القرعة الجمعة.