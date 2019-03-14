ريال مدريد يضم البرازيلي ميليتاو

أعلن بطل أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني، إتمام التعاقد مع مدافع بورتو البرتغالي، البرازيلي إيدير ميليتاو، بدءاً من الموسم المقبل، وحتى عام 2025 اليوم الخميس.

ولم يعلن ريال بطل أوروبا قيمة الصفقة، لكن بورتو قال إن ميليتاو انتقل مقابل 50 مليون يورو (حوالي 56.56 مليون دولار).

وأصبح ميليتاو أول لاعب ينتقل إلى ريال بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى المنصب الذي تركه في نهاية الموسم الماضي.

ويعاني ريال بشدة هذا الموسم، وخرج من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، كما ابتعد تماما عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.