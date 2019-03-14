الأسبوع السابع يشعل صراع القمة بالدوري المصري لكرة القدم الأمريكية

يشهد الأسبوع السابع من الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية مواجهات قوية، والذي ينظمه الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية "EFAF"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام غدا مواجهتين الأولى بين فريقي ايه يو سي تايتنز و ام اس ايه تايجرز، في تمام الثانية والنصف مساء على ملعب البنك المركزي بالتجمع الأول.

ويسعى التايتنز لحصد الفوز الأول

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له في الدوري في هذه النسخة، فيما يدخل التايجرز اللقاء وفي خزينته فوزان وهزيمة واحدة، وأقترب أكثر فأكثر من الوصول لنصف النهائي.

وفي السادسة والنصف مساءً يحتضن الملعب ذاته، المباراة الأقوى في هذه الجولة بين جي يو سي ايجلز و كايرو هيل هاوندز، حيث يطمع الهاوندز

في اقتناص الفوز ليقترب من حجز بطاقة العبور لنصف النهائي لاسيما بعد تصدره لمجموعة الغرب، فيما يسعى الإيجلز لتضميد جراحه بعد خسارته لصدارة المجموعة عقب الهزيمة من كايرو بيرز في الجولة الماضية.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في نصف نهائي الموسم الماضي والتي انتهت بفوز فريق كايرو هيل هاوندز بنتيجة 14 - 10.

وينظم الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، يوم للعائلات على هامش مباريات الاسبوع، لتشجيع الجماهير للقدوم ومتابعة اللعبة وتشجيعها.