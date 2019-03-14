يشهد الأسبوع السابع من الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية مواجهات قوية، والذي ينظمه الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية "EFAF"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتقام غدا مواجهتين الأولى بين فريقي ايه يو سي تايتنز و ام اس ايه تايجرز، في تمام الثانية والنصف مساء على ملعب البنك المركزي بالتجمع الأول.
ويسعى التايتنز لحصد الفوز الأول
وفي السادسة والنصف مساءً يحتضن الملعب ذاته، المباراة الأقوى في هذه الجولة بين جي يو سي ايجلز و كايرو هيل هاوندز، حيث يطمع الهاوندز
يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في نصف نهائي الموسم الماضي والتي انتهت بفوز فريق كايرو هيل هاوندز بنتيجة 14 - 10.
وينظم الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، يوم للعائلات على هامش مباريات الاسبوع، لتشجيع الجماهير للقدوم ومتابعة اللعبة وتشجيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع السابع يشعل صراع القمة بالدوري المصري لكرة القدم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.