جماهير الأهلي تتزاحم للحصول على تذاكر مباراة شبيبة الساورة

شهدت منافذ ستاد الإسكندرية اليوم الخميس زحامًا شديدًا من جماهير النادي الأهلي للحصول على تذاكر مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد المئات من مشجعي الأهلي أمام منافذ ستاد الإسكندرية للحصول على التذاكر بعد أن تم طرح 3 آلاف تذكرة للجماهير في الإسكندرية.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل.