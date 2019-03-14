اخبار الرياضه

جماهير الأهلي تتزاحم للحصول على تذاكر مباراة شبيبة الساورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهدت منافذ ستاد الإسكندرية اليوم الخميس زحامًا شديدًا من جماهير النادي الأهلي للحصول على تذاكر مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد المئات من مشجعي الأهلي أمام منافذ ستاد الإسكندرية للحصول على التذاكر بعد أن تم طرح 3 آلاف تذكرة للجماهير في الإسكندرية.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي تتزاحم للحصول على تذاكر مباراة شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى