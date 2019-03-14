قاهر ريال مدريد مطلوب في بايرن ميونيخ

يرغب مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس علي يد ليفربول الإنجليزي، ويوجد العديد من الأسماء الكبيرة سترحل عن البفاري بعد مواسم طويلة دافعت خلالها عن النادي، وهو ما سيحتم على بطل الدوري الألماني تقوية صفوفه لتحقيق المزيد من الألقاب.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن إدارة بايرن ميونيخ أرسلتكشافي الفريق من أجل مراقبة أداء الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأضافت المصادر نفسها أن المكتب المسير للعملاق البفاري مستعد لوضع 35 مليون يورو على طاولة إدارة أياكس أمستردام من أجل إقناعها بالسماح لصانع ألعابها المغربي بالخروج الصيف المقبل والانضمام إلى بطل الدوري الألماني.
وقالت مصادر أخرى إن القيمة السوقية لحكيم زياش ارتفعت
ويريد بارين ميونيخ التعاقد مع حكيم زياش من أجل تقوية وسط الملعب بلاعب لديه قدرة كبيرة في التحكيم بالكرة والمراوغة والتمرير الدقيق والربط بين الخطوط الثلاثة، كما أن صانع الألعاب المغربي يملك حاسة تهديفية أمام المرمى ويسجل الأهداف كما يساهم في صناعتها.
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