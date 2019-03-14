تشكيل مباراة النصر والمريخ في دوري القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة النصر والمريخ ضمن الجولة ال22 بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة.
وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي:
إبراهيم عيسي في حراسة المرمي
وكريم الضو وأحمد كالوشا وأحمد صبيحةودخير محمد ومؤمن عاطف ومحمود صقر وأحمد حسين وجون مانجا ومحمد عبدالناصر أوشا ومحمود فهمي.
فيما أعلن أشرف خضر المدير الفني لفريق المريخ تشكيل
أحمد حسين في حراسة المرمي وخالد أشرف ومحمد سعيد ومحمد شيكا وأحمد فراويلة وبيتر فريد ومحمد جبل ومحمد وحيد وحسام حسن ومهدي صبحي ومحمد فاروق ويحتل النصر المركز السابع ب 27 نقطة فيما يأتي المريخ في المركز السادس ب29 نقطة
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