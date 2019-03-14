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مدير منتخب مصر يكشف موعد ودية نيجيريا

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كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن موعد لقاء الفراعنة الودي أمام نيجيريا، المقرر له 26 مارس الجاري في ملعب ستيفان كيشي.

قال لهيطة لـ "الوفد"، إن المباراة ستقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت نيجيريا، السادسة بتوقيت القاهرة، موضحًا أن الجهاز الفني

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لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يسعى للاستفادة من خوض ودية أمام منتخب قوي مثل نيجيريا، في إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.
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