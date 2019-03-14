مدير منتخب مصر يكشف موعد ودية نيجيريا

كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، عن موعد لقاء الفراعنة الودي أمام نيجيريا، المقرر له 26 مارس الجاري في ملعب ستيفان كيشي.
قال لهيطة لـ "الوفد"، إن المباراة ستقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت نيجيريا، السادسة بتوقيت القاهرة، موضحًا أن الجهاز الفني
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