شاهد.. رد فعل عصام الحضري بعد تجدد إصابته

تجدد إصابة عصام الحضري حارس مرمي فريق النجوم بشد في العضلة الأمامية، ويخضع الحضرى لبرنامج تأهيلى خاص، لمدة 10 أيام، قبل العودة للتدريبات الجماعية لفريقه مرة أخرى، ما يعنى

غيابه عن مواجهة فريقه ضد الإنتاج الحربى، الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر عصام الحضري علي صفحتة

الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة وهو في جلسة علاجية معلقًا عليها: "تجدد العلاقة الحمدلله علي كل شىء".

كان الحضرى قد تعرض لإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى، التى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون نظيف.

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