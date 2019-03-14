ريال مدريد يعلن أولى صفقات زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني عن توقيعه مع المدافع البرازيلي ميليتاو لاعب بورتو، لتكون أولى صفقات الملكي عقب عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري. ووقع ريال مدريد مع ميليتاو بعقد لمدة ٦ سنوات، حتى عام 2025 ولم يعلن النادي عن التفاصيل المادية للصفقة. وتعتبر تلك الصفقة أولى صفقات ريال مدريد الصيفية.

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