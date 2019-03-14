اتحاد السلة يُصدر بيانًا بشأن مباراة الكونغو والتأهل لكأس العالم

يود الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، توضيح الحقائق كاملة في قضية مشاركة اللاعب كارل إمبو مع منتخب الكونغو أمام مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الصين 2019، التي أقيمت بالقاهرة، على رغم سابق مشاركته مع المنتخب الفرنسي فى بطولات أوروبا تحت ١٨ سنة عام ٢٠٠٧، وتحت ٢٠ سنة عام 2009.

تحرك الاتحاد المصري في منتصف فبراير الماضي، بعد دراسة الأمر قانونيًا، وأرسل خطابًا للاتحاد الدولي لكرة السلة يطلب فيه إلغاء نتيجة المباراة واحتساب الفوز للمنتخب المصري، وهو ما يؤهله لكأس العالم كأفضل ثالث، إذ إن اللوائح تمنع اللاعب من اللعب لمنتخبين بعد تخطي سن الـ18 عامًا.

جاء الرد من الاتحاد الدولي في 13 مارس، أكد فيه أن مشاركة اللاعب قانونية، إذ حصل "كارل إمبو" على موافقة من السكرتير العام للاتحاد الدولي "فيبا" على اللعب لمنتخب الكونغو بعد المشاركة مع المنتخب الفرنسي، وهو ما يجعل مشاركته أمرًا قانونيًا 100%.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة السلة على إنه بالغ الحرص على مصلحة كرة السلة في مصر، ويعمل بكل جد في القيام بدوره في الحفاظ على حقوقه وفقًا للقوانين واللوائح الدولية المنظمة.