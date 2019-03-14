الجونة يستضيف اختبارات منتخب الشباب على ملعبه

يستضيف الملعب الفرعي لاستاد نادي الجونة، مباريات منتخبات منطقة الصعيد مواليد 2001، التي يشرف عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين لاختيار أفضل المواهب التي ستنضم للقائمة النهائية للمنتخب. لاختيار أفضل المواهب التي ستنضم للقائمة النهائية للمنتخب. واستجاب نادي الجونة لطلب اتحاد الكرة بخوض مباريات منتخبات الصعيد من مواليد 2001 على ملعبه، ويتحمل نادي الجونة تكاليف استضافة وإقامة الفرق المشاركة كافة والجهاز الفني لمنتخب الشباب في إطار سعي منظومة نادي الجونة للمساهمة في تقدم كرة القدم المصرية.

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