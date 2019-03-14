الكشف عن المبلغ الذي خسره ريال مدريد بعد الخروج المبكر من دوري الأبطال

بات نادي ريال مدريد الإسباني مستعدًا لقبول حقيقة استقبال عجز في أرباح الموسم الحالي 2018-19 بقيمة 45 مليون يورو بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

واعتاد الفريق البطل في آخر ثلاثة مواسم أن تنتعش أرباحه السنوية بمبلغ يصل إلى 86 مليون يورو نتيجة وصوله إلى المباراة النهائية وتتويجه بلقب عصبة الأبطال، وهو ما لن يحدث خلال الموسم الحالي بعد نكسة أياكس.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن الخسائر المتوقعة لقطبي العاصمة الريال وأتليتكو اللذان ودعا المنافسات من الدور ذاته، والتي سوف تصل إلى 45 مليون يورو، حيث حقق الريال ربحًا قيمته 86 مليون من الفوز بنسخة العام الماضي، بينما أتليتكو مدريد فحقق ربحًا قيمته 67 مليون يورو من الوصول إلى الدور نصف النهائي.

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ومن المنتظر أن تشهد أرباح البطولة زيادة خلال النسخة الحالية، حيث سيتوج الفائز بها بمبلغًا قيمته 115 مليون يورو بزيادة بلغت ما يقارب الـ30 مليون يورو عن ربح بطل النسخة الماضية، ولكن لن يكون للريال الذي اعتاد احتكار اللقب نصيبًا من تلك الزيادة، بعدما جمع من دوري الأبطال حتى دور الـ16 مبلغًا قيمته 70 مليون يورو.