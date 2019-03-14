آرسنال يطلق سراح الإرتكاز الألماني الأمريكي

أعلن نادي سبورتينج كانساس سيتي، الناشط في الدوري الأمريكي للمحترفين، ميجور ليج، تعاقده الرسمي مع لاعب وسط آرسنال الإنجليزي “جيديون زيلالم” بعقد مدته سنة واحدة مع إمكانية التجديد لعام 2020 أو 2021.

وقدمت إدارة النادي صاحب الـ 22 عامًا، والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأمريكية، ليلة أمس الاربعاء، بعد يومين من وصوله إلى مدينة كانساس من العاصمة الإنجليزية لندن.

وبدأ زيلالم مسيرته الاحترافية في عام 2013 حين انضم لآرسنال بتوصية من المدير الفني المخضرم آرسين فينجر، غير أنه أخفق في اختراق التشكيل الأساسي أو المشاركة كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجود عناصر لها باع طويل مثل فرانسيس كوكلين وسانتي كاثورلا وآرون رامسي وماتيو فلاميني حالت دون منح زيلالم الفرصة المحلية كاملة، ليظل مع فريق الشباب تحت 21 عامًا.

واكتفى فينجر بإشراك اللاعب كبديل في بعض مباريات كأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين ودوري أبطال أوروبا، وبالفعل سجل مشاركته الأولى في كأس الاتحاد الانجليزي حين فاز آرسنال 4-0 على كوفنتري سيتي يوم 24 يناير 2014، وأصبح وقتها أصغر لاعب في تاريخ آرسنال يلعب مباراة بهذه البطولة، حيث كان عمره 16 سنة و363 يومًا.

وفي ديسمبر 2014 ظهر زيلالم لأول مرة مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق 1-4 خارج أرضه على العملاق التركي جالاطا سراي.

اسكتلندا وهولندا

أوضاع زيلالم ساءت في الحصول على المزيد من الفرص الحقيقية مع وصول المصري محمد النني والسويسري جرانيت شاكا، ما دفعه نحو الانتقال إلى نادي جلاسكو رينجرز على سبيل الإعارة بموسم 2016/2015.

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ورغم مشاركته في 21 مباراة بالدوري الاسكتلندي الدرجة الأولى ومساعدة الفريق على بلوغ الدوري الممتاز، لم يحصل المولود في برلين على أي فرصة بمسابقة البريميرليج.

وأضطر في موسم 2017/2016 إلى الانتقال على سبيل الإعارة لنادي VVV في الدرجة الثانية الهولندية، ليمثله في تسع مباريات سجل خلالهم أول أهدافه الاحترافية، وساهم في عودة الفريق إلى الدوري الهولندي الممتاز (الإريديفيسي).

ولم يذق جيديون طعم المشاركة مع الفريق الأول لآرسنال في موسمي 2018/2017 و2019/2018، وعلم من المدرب الجديد أوناي إيمري أن لا مكان له ولو بمباريات كأس الرابطة، فقرر العودة إلى وطنه الثاني الولايات المتحدة الأمريكية.

صفحة جديدة

لبى اللاعب عرض نادي سبورتينج كانساس سيتي الذي يدربه الأمريكي “بيتر فيرميس” وينشط بين صفوفه المدافع الإسباني “آندريو فونتاس” القادم من سلتا فيجو، والمهاجم الاسكتلندي “جوني روسيل” القادم من ديربي كاونتي، ولاعب الوسط التشيلي “فيليبي جوتيريز” لاعب ريال بيتس السابق.

وقال المدرب بيتر فيرميس لموقع كانساس الرسمي “جيديون لاعب موهوب، نحن سعداء بتقديمه وبالترحيب به في النادي، نحن ننافس في عدة مسابقات على مدار موسم ونحتاج لسرعة انسجامه معنا”.

وعاش جيديون في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة عندما انتقل إليها مع والده عام 2006، بعد أن قضى ثلاثة أعوام في أكاديمية هيرتا برلين.

ولعب زيلالم مع منتخب ناشيء ألمانيا تحت 17 عامًا في عام 2013، لكنه قرر تغيير ولاءه للولايات المتحدة الأمريكية لثقته في صعوبة حصوله على فرصة مع ألمانيا بالمستقبل، لينضم لصفوف منتخب الشباب تحت 20 عامًا في كأس العالم للشباب عام 2015 الذي استضافته نيوزيلاند، وبدأ خلاله أربع مباريات من خمس، وساعد أمريكا على الوصول للدور ربع النهائي قبل أن يخسر الفريق أمام صربيا التي تُوجت في النهائي على حساب البرازيل.

وتواجد زيلالم مع منتخب الولايات الامريكية تحت 23 عامًا في بطولة أمم الكونكاكاف المؤهلة لأولمبياد 2015، وبدأ في مباراتين، وساعد أمريكا على احتلال المركز الثالث، ثم عاد بعد ذلك لتمثيل منتخب تحت 20 عامًا في بطولة الأمم الأربع لعام 2016 في إنجلترا، وفي كأس العالم للشباب عام 2017 في كوريا الجنوبية.