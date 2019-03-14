الاتحاد الإسباني يسمح لهويسكا بتعاقد خارج السوق

سمحت رابطة الدوري الإسباني لإدارة نادي هويسكا الناشط في دوري الدرجة الأولى، لا ليجا، بإبرام صفقة اضطرارية خارج السوق الشتوي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أحد لاعبي الفريق ممن انضموا على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ووقع اختيار إدارة هويسكا على قلب الدفاع الأرجنتيني “مارتن مانتوفاني” للتعاقد معه على سبيل الإعارة من نادي لاس بالماس، القابع حاليًا في دوري الدرجة الثانية السيجوندا، حتى نهاية الموسم الجاري لتعويض غياب بابلو إينسوا الذي سيغيب لمدة 4 أشهر على الأقل بداعي إصابة خطيرة في الركبة.

وقدمت إدارة نادي هويسكا مستندات تؤكد استحالة عودة المدافع الإسباني “بابلو إنسوا بلانكو” القادم من نادي شالكه على سبيل الإعارة مطلع هذا الموسم، والذي شارك 10 مباريات بالليجا منذ مجيئه.

وأصيب إينسوا بلانكو بتمزق في الرباط الصليبي للركبة بعد 37 دقيقة من بداية مباراة جيرونا في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني يوم التاسع من فبراير الجاري.

وبهذه الطريقة عاد مانتوفاني إلى الليجا، بعدما مكثف النصف الأول من الموسم مع نادي لاس بالماس القابع بدوري الدرجة الثانية “السيجوندا”.

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ونشأ المدافع صاحب الـ 34 عامًا في أكاديمية نادي أتلتيكو مدريد عام 2006، وظل يمثل فريقه الثالث لمدة أربعة مواسم، حتى صُعد لفريق أتلتيكو مدريد “ب” في منتصف موسم 2010/2009.

وتنقل مارتن ماكسيمليانو مانتوفاني بين أندية ليونيسا وأتلتيكو باليريس وريال أوفيدو لمدة ثلاثة أعوام حتى استقر في نادي ليجانس الذي دافع عن ألوانه لفترة طويلة بين عامي 2013 إلى 2018، وساعده على التأهل من السيجوندا “ب” إلى السيجوندا “أ” ومن ثم ساهم في ترشحه إلى الدوري الإسباني عام 2016، ليشارك في 4000 دقيقة.

وقال موقع هويسكا “وصل المدافع المركزي الذي سبق ولعب حوالي 4000 دقيقة في الليجا، جاء على سبيل الإعارة من لاس بالماس لتغطية خسارة النادي للمصاب لفترة طويلة بابلو إنسوا”.

وأضاف البيان “سيحل مانتوفاني محل إنسوا في قائمة الفريق، بعدما سمح للنادي إبرام هذه الصفقة خارج السوق الشتوي، حيث تأكد غياب إنسوا حتى نهاية الموسم”.

ويحتل هويسكا المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الـ 17 المنجي من الهبوط، والذي يحتله فياريال حاليًا.