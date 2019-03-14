مصطفى الكبير إلى الدوري السويدي من جديد

سجل الجناح المغربي، مصطفى الكبير، عودته إلى الدوري السويدي، ليلة أمس الاربعاء، بعد أن وافق على عرض نادي كالمار فوتبول فورينينج الذي يضم بين صفوفه المهاجم الفلسطيني محمود عيد.

ذو الأصل المغربي والجنسية الهولندية، وقع بالمجان على عقد قصير الأمد، يمتد حتى الميركاتو الصيفي المقبل، وتم تقديمه في مؤتمر صحفي مع اللاعب البرازيلي ماكسويل الذي وقع عقدًا متده أربعة أعوام ونصف العام.

وقال موقع نادي كالمار السويدي “مصطفى قدم مستوى متميز خلال هذا الموسم مع نادي أنقرة جوشو التركي، وسجل عدة أهداف في الدوري التركي الممتاز، وهو أيضًا من اللاعبين المشاهير لدى جمهور الكرة السويدية حيث سبق له تمثيل فريقين هنا”.

وبدأ مصطفى الكبير مسيرته الكروية بشكل مميز رفقة نادي NEC الهولندي عام 2008، لكن الأمور تغيرت معه بعد عامين، حيث قرر الرحيل إلى ناد في الدرجات الدنيا بالسويد ويدعى “مجالبي ألمانا”.

لكن في أول مواسمه مع مجالبي استطاع تسجيل 10 أهداف دفعة واحدة في 24 مباراة، وفي النصف الأول من موسم 2011 سجل 5 أهداف في 9 مباريات، ما دفع نادي كالياري الإيطالي نحو التوقيع معه.

لكن صاحب الـ 30 عامًا اكتفى بالمشاركة في 7 مباريات بالدوري الإيطالي -سيري آ- فعاد أدراجه إلى السويد في 2012 ليمثل نادي مجالبي لموسم ثم نادي هاكين لموسمين.

ولفت مصطفى كبير الأنظار إليه من جديد بفضل تسجيله لـ 20 هدف في 37 مباراة خلال ولايته الثانية بالدوري السويدي، فضمه نادي أهلي جدة السعودي لمدة نصف موسم، لعب خلاله 11 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

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وفي منتصف موسم 2015/2014 عاد مصطفى إلى أوروبا من بوابة الدوري التركي، ليدافع عن ألوان جينشربرليجي وأنطاليا سبور وأنقرة جوشو في الفترة من 2015 إلى 2019.

وخلال تواجده في تركيا خاض تجربتين قصيرتين مع ناديي ساجان توسو الياباني عام 2016 وهاكين السويدي عام 2018.

مصطفى الكبير، المولود في مدينة تاوريرت المغربية، لعب 14 مباراة وسجل 6 أهداف في الدوري التركي الممتاز خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2019/2018، لكنه لم يلعب أي مباراة منذ يوم 22 ديسمبر الماضي عندما خسر من جازتيب بثلاثية دون رد مع أنقرة جوشو في الجولة 17.

وسجل مصطفى أول أهداف أنقرة جوشو هذا الموسم، وكان أمام العملاق التركي جالاطا سراي يوم 10 أغسطس الجاري، عندما خسر أنقرة على ملعبه بنتيجة 3/1.

كما هز الشباك في الفوز الرائع الذي حققه أنقرة جوشو على ملعب فنربخشة بنتيجة 3/1 بالجولة العاشرة.

وسجل في جولتين متتاليتين (13 و14) أمام بيشكتاش وقيصر ريزسبور.

وقال اللاعب بعد انضمامه لنادي كالمار “أنا سعيد لأنني هنا الآن، من الجيد أن أعود إلى السويد، جئت لأسجل الأهداف، لديّ الكثير من الخبرة التي ستمكنني من مساعدة اللاعبين صغار السن في الفريق”.