مدافع صومالي يوقع لنيويورك سيتي ويختار اسم محمد لقميصه

وقع المدافع الصومالي الشاب “محمد عبيدي” على عقد احترافي مع نادي نيويورك سيتي الناشط في الدوري الأمريكي للمحترفين “ميجور ليج”، قبل أن تتم إعارته إلى نادي ميمفيس في دوري الدرجة الثانية، المعروف بـ USL Championship.

وسوف يمتد عقد محمد عبيدي مع نادي ميمفيس 901 حتى نهاية الموسم الحالي، والذي بدأ يوم التاسع من مارس الجاري، وشهد خسارة ميمفيس بهدف دون رد على ملعبه “أوتو زون بارك” أمام نادي تامبا باي روديس.

عبيدي اختار اسم محمد لوضعه على قميصه مع نادي نيوريورك سيتي (أحد فروع نادي مانشستر سيتي).

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ويبلغ اللاعب 22 عامًا، ويحمل الجنسية الكينية، لكنه لم يمثل بعد أي منتخب خلال مسيرته، فقد كان طيلة الأعوام الماضية دون أي فريق احترافي.

وقال عبيدي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “مسرور بفرصة التوقيع على أول عقد احترافي لي مع نادي نيويورك سيتي، أتطلع الآن للانضمام لصفوف نادي ممفيس 901 أف سي، على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم، من أجل نيويورك سيتي سأدافع عن ممفيس”.

المولود في العاصمة الكينية نيروبي، يصل طوله لـ 180 سم، ويلعب كظهير أيمن، ويُجيد تسديد الركلات الثابتة.