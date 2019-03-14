رياضة | تأجيل مباريات الجولة الـ 23 للقسم الثاني في الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات الجولة الـ 23 للقسم الثاني في الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، تأجيل مباريات الجولة الثالثة والعشرون، والتي كانت ستقام الخميس المقبل 21 مارس .

ومن المقرر أن تقرر اللجنة مواعيد تلك الجولة خلال اجتماعها المقبل، حيث علم "الخليج 365 الرياضي" أن مباراة التحرير مع سوهاج المؤجلة من الجولة الـ 22 سوف تقام الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تقام مواجهات الجولة الـ 23 يوم الخميس بعد المقبل، والتي تأجلت لأسباب أمنية.