رياضة | مهارات وأهداف إيدير مليتاو مدافع ريال مدريد الجديد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهارات وأهداف إيدير مليتاو مدافع ريال مدريد الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي ليصبح أول صفقة للملكي في عهد زين الدين زيدان المدرب الجديد للنادي خلفًا لسانتياجو سولاري.

ويهدد ميليتاو عرش راموس وفاران ثنائي قلب دفاع ريال مدريد لما يمتلكه من مهارات مميزة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع.

من هو إيدير ميليتاو

ويبلغ ميليتاو العمر 21 عاما يعد من أفضل المدافعين في أوروبا حيث يقدم أداء اكثر من رائع معا فريق مما أدي الي لفت الانظار اليه .

وخاض ميليتاو حتي الآن 14 مباراة مع بورتو البرتغالي واستطاع أن يحجز مكانه في التشكيل الأساسي بعد 4 مباريات فقط.

وولد إيدير ميليتاو في مدينة ساو باولو البرازيلية وانضم منذ صغره الي فريق محلي واستمر معهم حتى انضم الي الفريق الأول وكانت أول مشاركة رسمية له في عام 2016.

ولعب ميليتاو مع ساو باولو 22 مباراة حتى 5 أغسطس عام 2018 وكانت في مباراة ضد فاسكاو دي جاما والتي فاز بها العملاق البرزيلي وانتقل بعد هذه المباراة لصفوف نادي بورتو البرتغالي بعقد بلغ أربعة ملايين يورو لمدة خمس سنوات.

وأصبح ميليتاو في موسمه الأول مع بورتو واحداً من أبطال الدوري البرتغالي وحصل على جائزة أفضل مدافع في البطولة لمدة خمسة أشهر متتالية.

ولديه ‏مع الفريق البرتغالي 34 مباراة وثلاثة أهداف، وظهر لاول مرة ضد موريرينس وسجل هدفه الأول ضد شالكة في دوري ابطال اوروبا، وتم اختياره كأفضل مدافع بالبطولة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير.

و‏سمحت له عروضه الرائعة بالظهور مع الفريق البرازيلي في مباراة ضد السلفادور خلال شهر سبتمبر 2018، ‏وقبل وصوله إلى البرتغال تفوق ميليتاو في كرة القدم البرازيلية بشكل لافت.

ووقع ميليتاو عقدًا مع ريال مدريد يمتد لصيف 2025, ليصبح أغلي مدافع في تاريخ ريال مدريد بقيمة 50 مليون يورو 7.5 مليون يورو ستذهب لساوباولو النادي الأول لميليتاو.

وأصبح ميليتاو بذلك خامس أغلى مدافع في التاريخ بعد انتقاله الى النادي الملكي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني في حين يتصدر القائمة مدافع فريق ليفربول فرجيل فان دايك الذي انتقل للريدز مقابل 75 مليون إسترليني.

ويحتل مدافع فريق مانشستر سيتي إيميريك لابورت المركز الثاني الذي انتقل للسيتي مقابل 57 مليون جينه إسترليني , ثم يأتي في المركز الثالث دايفد لويز الذي انتقل الى تشيلسي مقابل 50 مليون إسترليني بينما جون ستونز الذي انتقل الى فريق مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جينه إسترليني في المركز الرابع.

زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد رسميا

حدد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان قد طلب من ريال مدريد البحث عن عرض لمدافع الفريق خيسيوس فاييخو للاستغناء عنه الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنّ زيدان أبلغ اللاعب وإدارة ريال مدريد أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل، في ظل الإصابات المُتلاحقة له.

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مدافع برازيلي هدية لـ"زيدان"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أول صفقة جديدة للفريق في عهد الفرنسي زين الدين زيدان العائد لتدريبه خلفًا لسانتياجو سولاري.

وأصدر ريال مدريد بيانًا أعلن فيه ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تم الاتفاق الكامل بين ريال مدريد وبورتو على ضم ميليتاو، الصفقة جرت بسرعة كبيرة لتعزيز خط الدفاع الذي عانى من عدة مشاكل هذا الموسم، وسيتم دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ50 مليون يورو".

وخاض ميلياتو 34 مباراة في موسمه الأول مع بورتو، وظهر بمستوى رائع، وبفضل هذا التألق تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل لخوض مواجهتي بنما وتشيكيا هذا الشهر.

ليونيل ميسي في ريال مدريد

يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في مقر تدريبات ريال مدريد خلال الأسبوع المقبل مع منتخب بلاده الذي سيخوض وديتين في فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن ميسي سيتدرب 5 مرات خلال 4 أيام في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس" استعدادا لمواجهة فنزويلا وديًا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

وتشهد مباراة فنزويلا الظهور الأول لميسي مع منتخب الأرجنتين، منذ الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 بروسيا عقب الخسارة أمام منتخب فرنسا الذي توج باللقب بعد ذلك بنتيجة 4 ـ 3.

عاجل.. كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مهددًا بالغياب عن مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على خلفية احتفاله المثير للجدل خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفاز يوفنتوس بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو 3 أهداف.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن كريستيانو مُعرض لعقوبة من اليويفا، بسبب تقليد احتفال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والذي عوقب بسببه بغرامة مالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر معاقبة سيميوني بتوقيع غرامة مالية عليه، بقيمة 17.100 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع أنه إذا ثبت أن رونالدو وجه احتفاله تجاه جماهير أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يعاقب البرتغالي بالإيقاف لمباراة واحدة.

كريستيانو رونالدو يمنع رئيس ريال مدريد من النوم "شهرين"

تسبب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في منع فلورنتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني من النوم لمدة شهرين حتى تنتهي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة روسيا اليوم عن أن بيريز لا يزال يشعر بالندم على التفريط في كريستيانو رونالدو ولن ينام الشهرين المقبل حتى نهاية دوري أبطال أوروبا لأنه ما زال يعض أصابعه ندمًا في كل مرة يشاهد فيها رونالدو يصول ويجول في الملاعب الأوروبية، ويهز شباك الخصوم واحدًا تلو الآخر.

زيدان يحرج سيرجيو راموس

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اتصالًا هاتفيًا بسيرجيو راموس قائد الفريق فور إعلان عودته لقيادة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن زيدان اتصل براموس فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تعيين زيدان مدربًا للفريق لمطالبة راموس بترك القرارات المهمة للكادر التدريبي.

وناقش زيدان مع سيرجيو راموس مشاكل ريال مدريد الأخيرة مطالبًا بتجنبها وعدم التدخل في أي قرارات فنية بالفريق في المستقبل.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان والصفقات.. 4 لاعبين حاليين فقط

توقعت صحيفة "صن" البريطانية، تشكيلة نادي ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل 2019/2020 وذلك بعد التدعيمات المنتظر من إدارة فلورنتينو بيريز.

وأعلنت إدارة نادي ريال مدريد تعيين زيدان مدرباً للفريق الكروي الأول بعد أن ساءت نتائج الأبيض واشتعلت الأزمات بين اللاعبين تحت قيادة سانتياجو سولاري.

ووضعت الصحيفة البريطانية تشكيلة الريال المتوقعة بالصفقات الجديدة ولكن بتواجد 4 لاعبين فقط من التشكيلة القديمة وهم؛ سيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال، سيرجيو ريجيلون.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

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خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، سيرجيو ريجيلون

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، إريكسن

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، إيدين هازارد

كريستيانو رونالدو يرد على عودته لريال مدريد

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي سعادته مع فريقه في الفترة الأخيرة مؤكدًا أنه أخذ القرار الصحيح بالرحيل عن ريال مدريد الإسباني في ذلك الوقت.

وقال ‏رونالدو في تصريحات لقناة Dazn ردًا على عودته لريال مدريد: "أنا لا أفتقد إسبانيا ولكنني أعرف شيئًا واحدًا وهو أنني تركت ناديًا رائعًا، وأصدقاء رائعين، ولقد غادرت ناديًا منحني كثيرًا من الحب".

وأضاف رونالدو: "أداء يوفنتوس جيد جدا في الفترة الأخيرة، حيث لم نتعرض للهزيمة في بطولة الدوري الايطالي، وحققنا بطولة السوبر الايطالي في السعودية".

يذكر أن رونالدو قد انتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في بداية الموسم الجاري، بعدما انتهى عقده مع نادي ريال مدريد الذي عين زين الدين زيدان مدربًا للفريق.

زيدان يطلب نجما بـ130 مليون دولار لريال مدريد

عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد الإسباني بشروطه الخاصة مع وعد بميزانية مفتوحة في الصفقات الجديدة.

وطلب زيدان ضم إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وذلك رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي اللندني والتي تحظر عليه دخول سوق الانتقالات الصيفية والشتوية في الموسم القادم.

وأوضحت صحيفة "مترو" نقلا عن وسائل إعلام بريطانية أن ريال مدريد يأمل أن يتم الصفقة مع "البلوز" رغم عقوبات الفيفا، باعتبار أن المحكمة الرياضية الدولية قد تقبل طعن تشيلسي مما قد يؤجل العقوبات، وبالتالي يسمح للنادي اللندني العريق بإجراء صفقات في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد خصص أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني لزيدان في سبيل عقد صفقات جديدة تسمح للأسطورة الفرنسية بإعادة ترميم صفوف العملاق المدريدي والعودة للمنافسة على الألقاب بقوة خلال الموسم المقبل.

وتوقعت الصحيفة ألا يقل سعر هازارد عن 100مليون جنيه أسترليني (130 مليون دولار) في حال جرى إتمام الصفقة.

زيدان ينهي فوضى غرفة ملابس ريال مدريد

تتمثل المهمة الأولى لزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني والذي تم تعيينه رسميًا في إنهاء فوضى الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن زيدان عليه أن ينهي الفوضى التي تركها سولاري في غرفة ملابس ريال مدريد، خاصة في الشهر الأخير قبل أن يرحل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وكشف عن أن الثلاثي إيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس على قمة اللاعبين الذين لم يستمتعوا بفترة تواجد سولاري على مقاعد بدلاء الميرنجي، حيث أنهم نادرًا ما كانوا يشاركون في المباريات.

ورغم أن الثلاثي كان سببًا رئيسيًا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان، لكنه لم يلعب أي دور بارز مع المدرب الأرجنتيني.

ولم يحصل ماركو أسينسيو أيضًا على فرصة لدخول التشكيل الأساسي لريال مدريد مع سولاري، في حين أنه كان من أبرز الأوراق الرابحة في في عهد زيدان بالفترة الأولى.

وامتدت الفوضى إلى ماريانو دياز الذي عاد إلى ريال مدريد من ليون من أجل المشاركة بالمباريات ودعم هجوم الميرنجي، وليس مشاهدتها من المدرجات.

واختتم الموقع الإسباني تقريره بالإشارة إلى جاريث بيل الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد في أقرب وقت، بالإضافة إلى توني كروس الذي تراجع مستواه مؤخرًا تحت قيادة سولاري

ثورة ريال مدريد.. ميزانية خرافية لـ"زيدان" وبيل ومودريتش أول الضحايا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة ترميم ريال مدريد الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.

وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.