رياضة | تعرف على تشكيل فريقي طنطا ودمنهور قبل لقاء قمة بحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل فريقي طنطا ودمنهور قبل لقاء قمة بحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة دمنهور اليوم بالجولة 22 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني وجاء التشكيل كالتالي:-

إسلام طارق، وحسين رمضان، محمود مسعود، سليمان عبد الربه، أحمد فوزي، واحمد قطاوي، حسام غالى، مصطفي أمين، محمد خليفة، اسماعيل بامبا، وعبد الرحمن الدح.

Advertisements

بينما جاء تشكيل دمنهور كالتالي:-

أحمد حمدي، وحمد على، اسلام عبد الغني، أحمد ناصف، ايهاب الريان، ورضوان يوسف، مراندا، عبد الله البديوي، وحيد محسن، رفعت مفاتيح، كارفالا.

يدخل طنطا محتلا صدارة المجموعة برصيد 39 نقطة، ويليه دمنهور في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.