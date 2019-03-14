رياضة | تحديد موعد مباراتي المنتخب "الأولمبي" مع أمريكا وهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مباراتي المنتخب "الأولمبي" مع أمريكا وهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الشركة المنظمة لوديتي المنتخب الاوليمبي مع نظيريه الامريكي والهولندي، بتحديد موعد المباراتين، خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق في أسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 مارس الحالي.

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وتقام ودية المنتخب مع امريكا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 مارس الجاري ، أما ودية المنتخب مع هولندا فتقام في الرابعة عصر يوم 26 من الشهر نفسه.

حرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني علي خضوع جميع اللاعبين المختارين للمعسكر لكشف طبي بمعرفة الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين لتحديد جاهزية جميع عناصر الفريق.

ومن المقرر ان يعقد شوقي غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحديد أهداف المرحلة الحالية من الإعداد والأهداف المطلوب تحقيقها خلال لقاء مالاوي باعتباره "بروفة" جادة قبل السفر منتصف الشهر الحالي إلى أسبانيا للدخول في معسكر هناك يتخلله مبارتان وديتان أمام منتخبي أمريكا وهولندا يومي 22 و 26 مارس الحالي.

فيما أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي على وصول بعثة منتخب مالاوي وآداء مرانها اليوم استعدا للقاء .